البحرية المصرية تعلن توقيع عقد بناء أكبر محطة لتداول الحاويات في المنطقة

شهدت قيادة القوات البحرية مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.

وقام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية بتوقيع عقد الإنشاء والتشغيل مع إريك اب رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيستون بورتس العالمية بهونغ كونغ، والتي تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات حيث تمتلك (51) محطة حاويات فى (26) دولة حول العالم.

ووفقا لبيان الجيش ستعود آثار إنشاء هذه المحطة إيجابيا في جميع نواحي النقل البحري كذلك تعليم وتدريب العمالة الماهرة في تشغيل هذه المحطة إلكترونيا، مع توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل السوق المصرية في ذلك المجال، فيما ستصل قدرة المحطة في تداول الحاويات إلى أكثر من مليون حاوية سنويا بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.