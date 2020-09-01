عبد المنعم الجمل يطالب بتمثيل العمال في المجالس النيابية المنتخبة للحديث باسمهم والدفاع عن حقوقهم 

شارك عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم بالإسكندرية لحث العمال على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن عمال مصر كانوا وما زالوا يضربون أروع المثل في تلبية نداء الوطن، مشيرا إلى أن مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت جيدة.

ولفت الجمل، إلى أهمية تمثيل العمال بشكل جيد في المجالس المنتخبة في الفترة المقبلة، موضحا أن العمال لديهم العديد من المطالب والمشكلات التي تستوجب جود ممثلين لهم في هذه المجالس تتحدث باسمهم، وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم.

كما شهد المؤتمر مشاركة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي، وعماد حمدي، نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام النقابة البناء والأخشاب، رئيس اتحاد عمال أسيوط.

وشدد المشاركون في المؤتمر، على أهمية مشاركة العمال بفعالية في كافة الاستحقاقات الدستورية، لرسم مستقبل البلاد، لاسيما في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة ونهضة تنموية في كافة القطاعات.