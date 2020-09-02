محمود دوير يكتب :الإخوان والروح المصرية.. تحديات قديمة ومواجهات أصبحت حتمية

يتسع مفهوم الثقافة أبعد من مجرد المنتج الفنى والأدبى، الذى يمثل أحد تجليات الثقافة الشعبية بكل مكوناتها وفروعها المتعددة ويمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبر المفكرون أن مفهوم الثقافة الاصطلاحى يمتد ليصبح نظامًا يتكوّن من مجموعة من المعتقدات، والإجراءات، والمعارف، والسلوكات التي يتمّ تكوينها ومشاركتها ضمن فئة معينة، والثقافة التي يكوّنها أيّ شخص يكون لها تأثيرا قويا ومهما على سلوكه وتدلّ الثقافة على مجموعة من السمات التي تميّز أيّ مجتمع عن غيره، منها: الفنون، والموسيقى التي تشتهر بها، والدين، والأعراف، والعادات والتقاليد السائدة، والقيم، وغيرها ومن ثم فإن تناول المعنى الواسع للثقافة كونه فقط إبداعات الشعوب الفنية والأدبية يمثل قصورا شديدا فى تحديد ذلك المفهوم الواسع والشامل والذى يمكن اعتباره مؤشرا لحالة أى مجتمع ومحددا لحالته الحضارية والمعيشية.

نحن إذن عندما نطرح السؤال الملح دون ملل وهو ……

هل أصابت الثقافة المصرية العطب الإخوانى؟ وهل تمكنت الأفكار الظلامية من السطو على عقول المصريين ومن ثم صارت تقود عقول ما يسمى بالنخبة الثقافية؟

إن الجانب السلبى من وجه الثقافة الشعبية القائمة والتى ساهمت جماعات الإسلام السياسى فى صياغة جزء كبير من مكوناتها صار من الضرورى التكاتف لمواجهتها واستعادة معدن ثقافتنا الأصلى الذى يعتمد بالأساس على التعايش والمساواة وحرية التعبير والاعتقاد ويؤمن بمكونات الهوية المصرية وتعددها وتداخلها كسبيكة متكاملة دون محاذير تمارسها سلطة العقل الجمعى التى تكونت خلال النصف قرن الأخير وتنامت بشكل مخيف ومقلق.

تكونت تلك الذهنية بشكل منظم وعبر سنوات من إفساح الفضاء العام لها لتبث سموها الفكرية وتعبث بعقول الجميع وتعيد واجهة مصر الحضاريه لقرون من الزمن السحيق.

لم يتمكن ذلك المناخ من السيطرة على عقول المصريين دونما دور شديد الخطورة لجماعة الإخوان وكل التنظيمات الموالية لها والتابعة لها فكريا وتنظيميا مستخدمة كل وسائل الترهيب والترغيب لتحقيق هدفها فى تشويه العقلية المصرية لتصبح اقل تسامحا وأكثر سلفية وأشد حدة تجاه أى فكر تقدمى مستنير.

عبر أكثر من نصف قرن سمح للجماعة الإرهابية باختراق كل منافذ الإبداع عبر إعلامها والإعلام الرسمى لتقوم باكبر عملية تصفيه معنوية – سواء كانت هادئة أو عنيفة – ضد المخالفين لها..

هؤلاء المخالفون هم كل تيارات الاستنارة والتجديد الفكرى والإبداع الحقيقى الجاد لتسيطر حالة “دروشة “فنية وأدبية غير مسبوقة فى التاريخ المصرى.

بعد الانفتاح الاقصتادى – السداح مداح – وفقا لتعبير الراحل “أحمد بهاء الدين ” وبعد اللقاء الشهير الذى جمع الرئيس السادات مع مرشد الجماعة الإرهابية “عمر التلمسانى” فى قصر الرئاسة كانت مصر تدخل مرحلة جديدة من تغييب الوعى لصالح وعى الجماعة وتصورها ورؤيتها عن الحياة.

كان اللقاء إيذانا بتفويض رئاسى رسمى من الرئيس المؤمن للجماعة التى رفعت شعارها الانتخابى “الإسلام هو الحل ” بعد عقود من ذلك اللقاء لتضع كل الموروث البشرى العلمى والاجتماعى والسياسى فى مواجهة بلا منطق ولا مبرر سوى دغدغة مشاعر الملايين الدينية والحصول على أصوات انتخابية معتمدة على تصدير كذبة امتلاكها صحيح الدين ومكارم الأخلاق.

عبر 30 سنة من حكم مبارك لم يتغير الأمر كثيرا فقد تمكنت الجماعة – تحت سمع وبصر الدولة – باختراق كل شىء.. عقول البشر.. مؤسسات الدولة.. وسائل الإعلام .. أنشأت مدارس خاصة تتبع لهم بعضها أحيل للتحقيق بسبب ترديد نشيد الجماعة بدلا من النشيد الوطنى.. كونت جميعات ومؤسسات أهلية توزع على الفقراء الدعم المادى والمعنوى وتأسرهم بعطاياها.. تنشئ مستشفيات استثمارية لتزيد من امكانيات الجماعة المادية بشكل مذهل.. وكل هذا وغيره وهى تقدم خطابا اقصائيا يرى فى من يخالفه الشر المطلق ويرى فى نفسه الحقيقة المكتملة.

فى نفس الوقت فتحت أبواب مساجدنا وتُركت منابرها يعتيلها شيوخ التطرف فى ربوع مصر مدنها وقراها يعبثون بعقول البسطاء ويشيطنون الآخر ويكفرونه ويوزعون مفاتيح الجنة على كل جلباب ولحية ونقاب وكأنهم يملكون صكوك المغفرة والنعيم.

حدث ذلك فى مصر وسط صرخات المثقفين التقديمين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين حصار الدولة لهم وآلة التكفير الإخوانية والسلفية.

وظل القليل منهم قابضا على الجمهر بينما اختار الكثير البقاء الآمن من حملات التكفير الممنهجة والخبيثة ضد كل صوت مستنير وصار التكفير تهمة معلبة جاهزة فى جيوب جلابيبهم يستخدمونها عند الحاجة..

سقط شهداء فى هذا الجو المسمم والفاسد وظل بعض المترددين يمسكون العصا من المنتصف خوفا على انفسهم واتقاء لشرور الجماعة وحلفائها التى ملأت الارض تطرفا وعنصرية وأضرت بالدين وقدمت نموذجا غير صحيح لدين الله الذى جاء لراحة البشر وحث على التسامح واعمال العقل.

اخترق الإسلام السياسى كل مصادر قوتها الناعمة فصارت أضعف وتحولت إلى تابع لثقافة النفط والبداوة وحملوا سلاح المصادرة وطاردوا كل صاحب فكر ومالك رؤية بسيوف التكفير والتشويه المعنوى الفتاكة.

فى بدايات التسعينيات تأسست شركة إنتاج بأموال نفطية وغزت الأسواق المصرية وانتشر مفهوم السينما النظيفة وقدمت عشرات الأعمال التى لن تمثل إضافة فنية لتاريح الفن السابع المصرى وفى نفس التوقيت خرج مصطلح الأدب الإسلامى وتروج له الجماعة عبر رموزها وإعلامها وأنشات الجماعة عدد كبير من دور النشر التابعة لها لتكون بمثابة الجزرة التى تجذب بها شباب يبحثون عن فرصة للتحقق وسيطروا على عدد كبير من دور النشر الكبرى والمؤسسات الثقافية المعروفة التى ارتدت مساكات المدنية لتخفى خلفها ثقافة “داعشية ” وتتحرك بحرية أكثر لتغيير من التركيبة الثقافية المصرية بهدوء شديد وخبث لا حدود له.

وتتصاعد وتيرة الأخونة الناعمة داخل صفوف المؤسسات الثقافية والفنية بشكل لافت دونما أى رد فعل رسمى أو تصدى حقيقى سوى من المثقفين التقدميين.

وخلق هذا المناخ أنصارا له داخل أروقة الثقافة المصرية وتراجعت الثقافة الوطنية أمام طوفان الأخونة من جانب وتيار الإسفاف والتسليع من جانب آخر وصارت مصر فى محنة كبيرة تحتاج للخروج منها سريعا.. وسريعا جدا.

ليس فقط بسبب صدام سياسى عنيف مع جماعة إرهابية وأعوانها بل مع مناخ قمىء وعدوانى واقصائى خلقته أفكار تلك الجماعة فى الذهنية الجميعية يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين للتخلص منهما واستعادة روح مصر ووجهها المشرق..

اتصور أن تلك المهمة التى تتحملها النخبة التقدمية المستنيرة بجانب مؤسسات الدولة خاصة مجلسى الشيوخ بما يملكه من صلاحيات نراهن عليها فى تقديم تصورات عملية ناضجة للخروج من المأزق وأيضا مجلس النواب الذى نأمل أن نرى تحت قبته عددا من رموز المواجهة الفكرية للجماعة وحلفائها..

كل ذلك لن يتم بغياب مشروع ثقافى وطنى واضح أساسه الاستنارة تتبناه الدولة متمثلة فى مؤسساتها الفكرية والثقافية والعلمية.