حزب التجمع يستعد لخوض إنتخابات مجلس النواب في المحافظات

بدأ حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،تسمية مرشحيه لخوض إنتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في الإنتخابات المقررة نوفمبر المقبل ..ومطالبة المواطنين بالمشاركة بقوة في هذه الإنتخابات، واستخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في البرلمان من خلال تعريف المواطن ببرنامج الحزب، وأفكاره، ورؤيته لعدد كبير من القضايا المطروحة على الساحة .

ويعطي “التجمع” إهتماما كبيرا بالإنتخابات البرلمانية، باعتبارها تعبيرا عن القواعد الشعبية في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وتحتاج للتحرك ببرنامج متكامل وسط المواطنين في مختلف الدوائر الإنتخابية، ويؤكد “التجمع” أنه ليس لديه أي مانع من التحالف الانتخابي مع القوى السياسية الوطنية على غرار مجلس الشيوخ بهدف إفراز برلمان متنوع في الرؤى والفكر ويضم كل الأحزاب بمختلف أيديولوجياتها، ما عدا المتورطة في قضايا فساد أو ذات صلة بجماعة الإخوان الإرهابية ..

وتلقت محافظة الجيزة في اجتماعها السبت الموافق 29-8-2020 ، برئاسة د. عبدالفتاح مطاوع، ترشيحات الزملاء، محمد عبدالرحمن هلال المحامي ،وعلاء عصام عبدالفتاح، ومحمد العقبي، وهشام محمد أبوسريع البربري ،والمهندس محمد فرج ،في دوائر البدرشين والعياط ،والحوامدية وابو النمرس ،والوراق وأوسيم .

وفي محافظة السويس أسفر اجتماع “لجنة المحافظة” عن ترشيح أمين المحافظة إسماعيل راضي يونس كمرشح وحيد عن المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء على المقعد الفردى أو القائمة،وذلك بالتصويت بالإجماع .

وأوصت أمانة حزب التجمع بمحافظة البحيرة برئاسة هيثم تيسير في اجتماعها بالموافقة علي خوض انتخابات مجلس النواب بترشيح الزملاء الهيثم تيسير عثمان، ومحمود السعيد دوير، خميس محمد بلال، شريف رشاد شعبان.

كما قررت لجنة المحافظة بسوهاج الموافقة على ترشيح أمين المحافظة محمد حسام الدين الفرغلى وشهرته حمادة فرغلى لخوض إنتخابات مجلس النواب .

وكذلك قررت لجنة محافظة أسوان برئاسة أمين المحافظة سعد إبراهيم حسانين، ترشيخ 5 قيادات لخوض إنتخابات مجلس النواب وهم الزملاء :هلال الدندراوي ،حسن محمد عبدالكريم، عمرو بشرى عبدالله ،العلايلي محمد علي ،منتصر حسيب محمود .

وكان المجلس الرئاسي لحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال قد عقد اجتماعا بمقر “الحزب” بالقاهرة، بداية هذا الاسبوع ،وناقش مجموعة من الملفات منها الإعداد لانتخابات مجلس النواب القادم ..والإعداد لاجتماع الأمانة العامة يوم السبت بعد القادم ..وكذلك الموقف السياسي من بعض القضايا الراهنة داخليا وخارجيا، موضحا أن حزب التجمع سيخوض إنتخابات النواب، عن طريق كوادره الوطنية، وبرنامجه المدافع بوعي عن حقوق الوطن والمواطن .

وتجتمع الأمانة العامة لحزب التجمع يوم السبت بعد القادم الموافق 12 / 9 /2020 ، وذلك لوضع التصور النهائي لترشيحات حزب التجمع للإنتخابات النيابية، ومناقشة الموقف السياسي .