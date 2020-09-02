افتتاح التجريبى لاول مرة بالمسرح القومى 

وزيرة الثقافة اطلقت فعاليات الدورة 27 من مهرجان المسرح التجريبى وكرمت 9 شخصيات مصرية وعالمية

عبد الدايم : استثمار كافة الإمكانات ليبقى المهرجان حاضناً للتجارب المسرحية واقامة الفعاليات يعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات

اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المهداة إلي اسم الممثل والمخرج القدير الراحل الدكتور سناء شافع والذى يراسه شرفيا الدكتور فوزى فهمى وبحضور الدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان وكوكبة من النقاد والفنانين والمسرحيين وذلك لاول مرة بالمسرح القومي .

وفى كلمتها قالت عبد الدايم ان الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعد دورة استثنائية تعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات ، واضافت ان اهداءها لاسم الراحل الدكتور سناء شافع جاء تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمى ، واوضحت ان وزارة الثقافة سعت لإستثمار كل الإمكانات ليبقى المهرجان حاضناً للتجارب المسرحية المبتكرة في مصر والعالم التى تعبر عن فضاء مسرحي بلا حدود ، واشارت ان الفعاليات فرصة براقة للتواصل والإلتقاء والاطلاع على تجارب ابداعية تحمل الكثير من البصيرة لمستقبل أفضل ، ووجهت التحية لضيوف المهرجان وأعضاء لجنتي الاختيار والتحكيم والنقاد والباحثين والفنانين المشاركين وكل من ابدع في فن المسرح .

وفي كلمته اكد الدكتور علاء عبد العزيز ان المهرجان منذ اكثر من ٢٠ عاما يتساءل عن قوة المسرح الحي في التواجد رغم التطور التكنولوجي المتسارع وهو تساءل مستمر مع دوراته المتتالية واوضح ان هذه الدورة تقدم لها عدد ضخم العروض للمشاركة من مختلف دول العالم ووجه التحية لوزيرة الثقافة لدعمها وحرصها على خروج الدورة للنور رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

كما كرمت وزيرة الثقافة 9 شخصيات لعبت دورا بارزا في صناعة ودعم ودراسة الإبداع المغاير والمسرح المغامر هم اسم الناقد والأكاديمي الدكتور حسن عطية وتسلمتها ارملته الدكتورة عايدة علام التى وجهت نداء لوزيرة الثقافة لاعادة اصدار مؤلفات الراحل حتى يستفيد منها الاجيال الجديدة من المسرحيين ، اسم المخرج الشاب منصور محمد ، اسم أستاذ التمثيل والإخراج الدكتور سامي صلاح ، المخرج سامي طه ، الكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية مايا زبيب ، المخرج السويسري ميلو راو المدير الفني لمسرح جنت، المخرج ومصصم المناظر الفرنسي برونو ميسا ، المخرج الايطالي نولو فاكيني مؤسس مسرح كانتا بيلي .

شهد حفل الافتتاح كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد منهم سيدة المسرح العربى سميحة ايوب ، القديرة سميرة عبد العزيز ، القديرة فردوس عبد الحميد ، المخرج الكبير محمد فاضل ، الفنان الكبير سيد رجب ، الدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا ، الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان ايهاب فهمى مدير المسرح القومى وعدد من مديرو فرق البيت الفنى للمسرح وقدمته النجمة سوسن بدر وتضمن عرضا مسرحيا قصيرا من إخراج كمال عطية واقيم وفقا للشروط والضوابط الإحترازية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن إجراءات التعقيم والوقاية والتى التزم بها جميع الحضور .

يشار ان فعاليات الدورة 27 من مهرجان المسرح التجريبى تستمر حتي 11 سبتمبر وتضم مزيج يجمع بين الفعاليات الحية والاليكترونية “أون لاين” ، حيث تنطلق منافساتها فى ثلاثة مسابقات اثنتان منهما افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية يتابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية للمهرجان علي “يوتيوب” وهما مسابقة” مسرح الحظر” والتي يتنافس فيها تسعة عروض تم اختيارها من بين 54 عرضا تقدمت للمشاركة وتمثل مسارح مصر – افريقيا – أوروبا وامريكا والمفهوم الأساس لهذه المسابقة هو البحث عن بدائل للعرض الحي الذي حالت ظروف وباء كورونا دون استمراره وذلك من خلال تحالف الكاميرا مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة واندماج كلاهما كجانب واحد مع خشبة المسرح .

والمسابقة الثانية لـ”العروض المصورة ” التي لا تتجاوز مدتها الـ90 دقيقة وهي العروض التي أنتجت قبل الجائحة بشكل طبيعي وتم تصويرها قبل أن تحول الظروف بين استمرار عرضها ويشارك فيها تسعة عروض من بين 172 عرضا تقدمت للمنافسة منها 96 عرضا مصريا يتم اختيار واحدا منها فقط للمنافسة على جائزتها .

اما المسابقة الثالثة ادرجت ضمن التخطيط الأساسي لفعاليات المهرجان بعد اقتراح تقدم به عضو مجلس إدارة المهرجان الراحل الدكتور حسن عطية كإستثمار لمبادرة وزارة الثقافة الرامية لإعادة الفعاليات الثقافية تدريجيا وهي مخصصة للعروض المصرية الحية التي يستضيفها مسارح الجمهورية والمكشوف يالأوبرا ، مركز الهناجر للفنون ، معهد الفنون المسرحية ويشارك فيها ١٣ عرضا تمثل مختلف مؤسسات الانتاج المسرحي الرسمية والمستقلة ، وتتماثل جوائز المسابقات الثلاث التبلغ 75 ألف جنيه والدرع الذهبي وشهادة المهرجان لعرض المركز الأول ، 50 ألف جنيه والدرع الفضي وشهادة المهرجان للعرض الحاصل على المركز الثانى ،كما تقام ورش المهرجان وندواته بنفس اسلوب المزج بين الحي والافتراضى عبر برامج التواصل