انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وراء تراجع أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن انخفاضها فى الأسواق لتصل إلى 22 جنيها للكيلو الدواجن البيضاء بدلا من 30 و32 جنيها و34 جنيها للكيلو البلدى بدلا من 42 جنيها, وارجع المسئولون بشعبة الدواجن بالغرفة التجارية هذا الانخفاض إلى كثرة المعروض مع قلة الطلب، وزيادة الإنتاج ، نظرا لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين بعد عيد الأضحى, وضعف التصدير.

وأكد د”عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة إنه رغم انخفاض الأسعار الا أن سوق الدواجن يشهد حالة من الركود لافتا الى أن سعر الكيلو بالمزرعة وصل الى 16 و17 جنيها, ويصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين 21و22 جنيها.