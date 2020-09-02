وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة مع أول يوم لتطبيق شهادة الPCR

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات امس لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلي مطارات جمهورية مصر العربية شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية وذلك قبل ٧٢ ساعه من موعد الرحلة ، كما تابع سيادته سير العمل بالمطار واطمأن علي آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وخلال الجولة تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبني، رافق سيادته الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران و اللواء طارق نصير مساعد الوزير و المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وصرح وزير الطيران أن مطار القاهرة شهد انتظاماً في العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا علي جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد سيادته علي عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين .