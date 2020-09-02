295 مليون لإنشاء محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف

إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الإتحاد المكون من شركة (HYOSUNG & TBEA ZONFA &TBEA HENGYANG) عقد لإنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لزيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة فى منطقة كهرباء الإسكندرية .

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست جهد 220/66/11 ك.ف سعة (2×175+3×40) م.ف.أ.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 295 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد .

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .