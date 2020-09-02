” الداخلية” : مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بإدفو بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية و 40 كجم بانجو. وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزى ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان نجح في تحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن. واستهدفت المأمورية الأولى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع فى قتل)، حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران، نتج عنه مقتلهم، وتم بداخل السيارة على 4 بنادق آلية – وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر 25 كجم. كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة، وبادروا بإطلاق أعيرة نارية حال مشاهدتهم للقوات التي تعاملت معهم بالمثل، وأسفر التعامل عن مقتل 3 من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى. وتم العثور بموقع التعامل على 3 بنادق آلية – فرد خرطوش – بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية – وكمية من مخدر الحشيش – وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر نحو 15 كيلوجراما وكذا ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.