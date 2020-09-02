اربعة أرقام قياسية لإيرادات هيئة الأوقاف في ثلاثة أشهر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن هيئة الأوقاف حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر , على النحو التالي

حققت هيئة الأوقاف أعلى عائد سنوي في تاريخها, حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا , بزيادة قدرها 85,744,977 جنيهًا عن العام المالي الماضي 2018/ 2019م بنسبة تقدر بنحو 6% , وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيهًا عن العام المالي 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22% , وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013/2014م بنسبة 173,79 % .

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا , بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م , وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيهًا بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م , وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيهًا بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م .

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م , وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيهًا بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.

هذا وتحقق الهيئة أرقام متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة , ورقما قياسيا جديد .