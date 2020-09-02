المفكر السياسي الفلسطيني عبدالقادر ياسين لـ”الأهالي”:”أتعجب من الذين يتخذون من الولايات المتحدة وسيطا بيننا وبين أعدائنا المباشرين”

قال عبد القادر ياسين، السياسي والمفكر الفلسطيني الكبير إن تأكيد الولايات المتحدة الامريكية بشكل متواصل على مشروعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وإنحيازها المستمر لسياسات الإحتلال هو تأكيد جديد على أن الإمبريالية الأمريكية ضد قضايا العرب وبشكل خاص قضية فلسطين،وقال :” أتعجب من الذين كانوا يتخذون من الولايات المتحدة وسيطا بيننا وبين أعدائنا المباشرين”.

وأضاف المفكر الفلسطيني: “هذه المواقف دليل جديد على الاستخفاف الأمريكي بما بالنظام العربي، لأن واشنطن اعتبرت قبل ذلك القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ولم يحرك العرب ساكنا، وخالفوا حتى توقعات ترامب بقيام ضجة رسمية عربية لبعض الوقت ثم تخمد، لكن هذه الضجة لم تقم”.

وتابع ياسين: “الموقف الفلسطيني الرسمي هو في القلب من الموقف العربي وليس أفضل حالا منه، في ظل هذا الانقسام والتشتت والتعارض بين طرفي النزاع، وما من شك أن دعم امريكا بإستمرار للتوغل الاسرائيلي ،وتثبيت أقدام الاحتلال يأتي لتعزيز أوراق ترامب في الداخل، بعد الأزمات المتتالية التي تهدد بإخراجه من الحكم، وفي الوقت ذاته ، يدعم نتنياهو لرئاسة وزراء إسرائيل في اللحظات الحرجة”.

وأكد ياسين رفضة للتعريفات السياسية المتداولة بأن أمريكا عميلة لـ”الصهيونية وأن اللوبي اليهودي يلعب دورا في صنع السياسة الأمريكية الخارجية”، وقال انه في الحقيقة اللوبي اليهودي صناعة أمريكية منذ العام 1959، لتوفير ذريعة يلوح بها للحكام العرب الموالون لأمريكا كلما كان هناك قرار من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ضد قضايا العرب.

وأشار “ياسين” إلى أنه لم يأت إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا له مثل هذه الجرأة على الحقوق العربية، نحن أمام رئيس “بلطجي”، في الوقت ذاته ترى الاحتكارات الأمريكية أنه يحقق أطماعها في الوطن العربي وبكل سهولة ومرونة وبلا خسائر، على الرغم من أن أغلب تصريحات ترامب منذ أن تولى ضد توجهات الكونغرس.

*إنتظرونا في حوار شامل مع المفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين .