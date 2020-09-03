القوى العاملة: تعيين 343 شاباً واستخراج 384 شهادة قياس مستوي مهارة ببنى سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة “كعب العمل” بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية ، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة ، و375 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محضر لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.