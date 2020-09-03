روسيا تقرر استئناف حركة الطيران الدولي مع مصر بواقع 3 رحلات أسبوعيا

وقَع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم /الخميس/، قرارا باستئناف حركة الطيران مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): “قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيا”.