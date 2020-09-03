قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة الموازنة التشاركية تعتبر أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده، موضحة أن أهداف المبادرة تتمثل في رفع الوعي عبر قراءة وتحليل الموازنة، وشرح رؤية وخطة الحكومة للإصلاح، ورؤية مصر 2030، وبوابة خدمات الحكومة المصرية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية للمحافظات، إلى جانب بناء القدرات والتأهيل، وإيجاد آلية عملية لخدمة المواطنين، إيجاد آلية للمتابعة المجتمعية للأداء الحكومي.

جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية المنعقدة أمس بجامعة الإسكندرية (عبر الفيديو كونفرانس) بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، حول موضوع الموازنة التشاركية ودورها فى تفعيل كفاءة الإنفاق العام فى ظل أزمة كوفيد 19 .

وأشارت السعيد إلى تأثير أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز من تنوع عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الجائحة العالمية، وهو ما عكسته التوقعات الدولية للاقتصاد المصري وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة هذه التداعيات.

وسلطت السعيد الضوء على رؤية مصر 2030 والتي جاءت لتمثل الاطار الاستراتيجي لخطط الدولة التنموية بحيث يتم إشراك كل أطراف المجتمع من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة لتحديث أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال عدد من ورش العمل والندوات والجلسات النقاشية المشتركة، كونها وثيقة حية تتأثر بمختلف المتغيرات المحيطة.

وحول خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية 19/2020 أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصًا من الوزارة على تعزيز النهج التشاركي فقد تم إتاحة خطة المواطن لكل المحافظات ومن ضمنها محافظة الاسكندرية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لتشمل معلومات مفصلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة.

وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2021 بمحافظة الاسكندرية 410 مشروعًا بتكلفة 134 مليار جنيه.

ومن جانبه، أوضح رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت عدة آليات تفعيلًا لمبادئ مبادرة الموازنة التشاركية مثل: تطبيق “الوزيرة تجيب” للتواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا إيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل، إلى جانب تطبيق “شارك 2030” ليتمكن المواطنين من متابعة المشروعات المختلفة المنفذة والجاري تنفيذها في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مرصد اجراءات كوفيد 19 لرصد وتتبع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة.

وأكدت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال والشراكات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة الموازنة التشاركية تجسد مبادئ المشاركة المجتمعية والتنمية التشاركية بين أطراف المثلث الذهبي للتنمية من أجل تنفيذ الأهداف التنموية للدولة المصرية، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق عدة أهداف من إطلاق هذه المبادرة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف باستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، علاوة على تعزيز الشفافية والمسائلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلا في حل مشاكله المجتمعية.