الشعر والرسم والنحت عوالم فنية رحبة في “كتاب مصري” للدكتور خلف موسى،

الشعر والرسم والنحت، عوالم فنية رحبة، ضمها كتاب واحد يحمل عنوان “كتاب مصري”، وهو ديوان شعري، للدكتور خلف موسى، أصدرته دار “يسطرون” للطباعة والنشر والتوزيع مؤخرًا في الأسواق.

ويعد الكتاب أول تجربة شعرية للفنان خلف موسى، بعد سنوات من العمل الفني والطبي، حيث أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1984 من جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراة في الروماتيزم والطب الطبيعي عام 1988، والدرجة ذاتها في جراحة العظام عام 2002، من جامعة هايدلبرج بألمانيا، ثم الدكتوراة في جراحة العظام قبل ثلاثة سنوات من جامعة القاهرة.