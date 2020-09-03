بعثة جامعة الدول العربية تواصل عملها في متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري

تنفيذا لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبعا لتوجيه معالي السيد احمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل بعثة برئاسة السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة، يعهد إليها متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري من المقرر انتشار فريق من المتابعين في بعض المحافظات المعنية بجولة الاعادة التي ستجرى يومي 8و9 سبتمبر 2020

وكانت البعثة قد سجلت خلال الجولة السابقة الطابع الحيادي والمستقل للإشراف القضائي على هذا الاقتراع الذي جرى في مناخ آمن ومنظم. كما رصدت في بيانها التمهيدي بعد انتهاء هذه الجولة جملة من الملاحظات حول مدى تطابق عملية الاقتراع مع المعايير المعمول بها والانظمة والضوابط القانونية المتبعة، وسلامة العمليات الانتخابية في فضاءات مراكز التصويت .

ويقضي البند الثامن من مذكرة التفاهم المذكورة بإعداد البعثة لتقرير حول مهمتها، إثر الانتهاء من عملها، يرفع إلى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منه الى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المؤسسة المختصة دستوريا بإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية بجمهورية مصر العربية .

وبهذه المناسبة ، تتطلع بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري أن يشكل هذا الاقتراع خطوة جديدة لتوطيد البناء المؤسساتي في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2019.