A worker operates a machine on an assembly line for the bottling and labelling of soybean oil at the Pyongyang Essential Foodstuff Factory in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang on June 8, 2013. Similarly undated pictures released by KCNA earlier on Saturday showed North Korean leader Kim Jong-un visiting the factory. REUTERS/KCNA (NORTH KOREA - Tags: BUSINESS FOOD EMPLOYMENT) ATTENTION EDITORS  THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS - RTX10G79
السلايد

شراء ٤٧٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٧ شركات محلية.

كتب عبد اللطيف وهبه
7

اكدت الهيئة العامه للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء ٤٧٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٧ شركات محلية.

واشارت الهيئة الي أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.

وقالت الهيئة أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحليه الصغيره لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.

عبد اللطيف وهبه
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق