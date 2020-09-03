هيئة الأوقاف: إزالة التعديات على وقف كلهز خاتون بالقليوبية

في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف قامت هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن اليوم الخميس بتنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف/ كلهز خاتون بناحية الخصوص بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وفي هذا الصدد فإن هيئة الأوقاف تهيب وتحذر كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.

وتواصل الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسادة المحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.