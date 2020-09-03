للأسبوع الثاني على التوالي ..استعدادًا لصلاة الجمعة الأوقاف تواصل جهودها في نظافة وتعقيم المساجد ووضع علامات التباعد

في إطار استعداد وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي ، واستمرارًا لتنفيذ الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية ، يسرنا أن ننشر صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد ووضع علامات التباعد على مستوى الجمهورية ، والتي وردت إلينا من بعض المديريات الإقليمية .

كما تؤكد الوزارة على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطة الفتح ، والالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة من ارتداء الكمامة ، واصحاب السجادة الخاصة بكل مصلي ، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

كما تؤكد على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال ، واجتهادهم في الاستعداد لصلاة الجمعة .