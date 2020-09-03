نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر

استقبل أمس 2 سبتمبر الجاري السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، والسفير ايهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف والأمن الدولي، مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر “مانجستاب هايلى”، وذلك بغرض التعرف على مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل البرنامج (2018-2023)، بما في ذلك موعد افتتاح “مركز الأقصر التنسيقي لبناء المرونة والابتكار” بمقتضى اتفاقية التعاون الموقعة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أعرب مدير البرنامج عن شكره على دعم وزارة الخارجية لأنشطة البرنامج في مصر في مختلف المجالات، ومن بينها تنظيم ورشة عمل الاقصر والتي تم فيها استعراض اهم التجارب التنموية الناجحة محلياً وعالمياً بمشاركة الشركاء الحكوميين والجهات المانحة والمنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب الوزير للشئون الأفريقية على أهمية دعم نشاط البرنامج في مصر لأولويات عمل الحكومة المصرية، وكذا أهمية التعريف بالتجارب المصرية الناجحة وتبادل الخبرات والمعرفة، وهو الهدف الذي سوف يعمل مركز الأقصر التنسيقي لبناء المرونة والابتكار على تحقيقه، منوهاً بأهمية بدء المركز لنشاطه مع التركيز علي تبادل التجارب والخبرات مع الدول الافريقية الأخرى بهدف تحقيق الامن الغذائي واتاحة فرص عمل للشباب.