سد النهضة:جولات الفشل مستمرة وسط غياب الإرادة السياسية

فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين “مصر والسودان وإثيوبيا”، فمازال عدم التوافق بين الدول الثلاث والخلافات مستمرة حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة لمقترحاتها فيما يخص مفاوضات سد النهضة الاثيوبى ، والتى لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، الأمر الذى اضطر معه وزراء المياه إلى التوافق على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب افريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تفاقم هذه الخلافات لدرجة عدم قدرتها على صياغة مسودة بنقاط الاختلاف بينهم.

وقد اكدت القاهرة، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى على ضرورة اتخاذ وقفة جادة لدراسة جدوى الاستمرار فى هذا العقم التفاوضى، فيما اعلنت السودان عن تراجع كبير بسير المفاوضات الثلاثية ، مشيرة إلى أن الخلافات أصبحت في مجمل القضايا، مؤكدة على استعدادها لمتابعة المفاوضات.

من جانبه، اكد دكتور”ايمن سلامة”، أستاذ القانون الدولي العام ، ان مفاوضات سد النهضة هى الأصعب والأكثر تعثرا على مصر ، واصفها بـ” ملحمة” لم تشهدها من قبل حتى فى مفاوضات السلام مع إسرائيل، حيث استمرت على مدار عشر سنوات ، وفقا للمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والتى تشجع على المفاوضات ، موضحا أنه فى حالة اخفاق الدول الثلاث فى الوصول لحل سلمى كما هو الحال الآن، فيحق لأي دولة الذهاب للاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي.

ويشير ” سلامة “، إلى المادة “52”من ميثاق الأمم المتحدة والتى تشجع وتحفز للاتحاد الافريقى على الاطلاع بمهامه ومسئولياته واختصاصاته فى مسائل حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا انه فى ذات المادة بالفقرة الرابعة تقول انه لا تعطل هذه المادة بأى حال من الأحوال تطبيق المادتين رقم 34، والتى ترخص لمجلس الأمن أن يقوم بالتحقيق فى الموقف أو النزاع وفق تكييف مجلس الأمن ، وكذلك المادة 35، والتى استندت لها مصر فى غرة مايو هذا العام، فى التنبيه الرسمى لمجلس الامن أن من شأن الحاصل بسد النهضة أن يؤدى إلى احتكاك دولى.

ويرى ” سلامة “، أن المخرج القانونى للأزمة ، هو المادة ” 37″، من ميثاق الأمم المتحدة ، والتى تنص على أنه فى حال اخفاق أطراف النزاع الدولى ، والذين لجأوا إلى وسائل التسوية السلمية وفقا للمادة 33، ومنها منظمة الاتحاد الإفريقى ، استنادا لـ اخر الفقرة الأولى فى مادة 33 ، والتى تقول إن التنظيمات الإقليمية هى إحدى الوسائل السلمية لتسوية النزاع ، وبناء عليه فى حالة اخفق الاتحاد فى حلحلة الموقف والنزاع بين الأطراف ،فيمكن للأطراف الثلاثة أو يمكن وفقا للفقه الدولى ، أن تقوم أى دولة “انفرادا” بعرض الأمر مرة ثانية على مجلس الامن ،أى ليست أبواب مجلس الأمن مغلقة، واذا رأى المجلس ان النزاع يهدد الامن والسلم الدوليين، فللمجلس أن يقوم بالاطلاع والتوصية وليس ” القرار”فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن له السلطة أن يبادر من تلقاء نفسه بالتدخل دون لجوء أي من الأطراف، خاصة وأن الهدف من أى مفاوضات هو التسوية وحل النزاع، إلا العودة لمجلس الأمن ، مشددا على انه كلما كانت مصر والسودان” ثنائيا”، كلما كان الموقف القانونى والدبلوماسى للدولتين اقوى، وبعدها للمجلس ان يقرر ما شاء من إجراءات أو تدابير أو يوصى بأمور محددة وفقا لواجباته ، حيث عليه أن يقدر ما اتخذته الدول الثلاث ومعهم الاتحاد الافريقى من سبل لتسوية النزاع سلميا، مؤكدا أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير متاح إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.