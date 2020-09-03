 خطباء المكافأة يعلنون استيائهم من تحسين المستوى

أعرب عدد كبير من خطباء المكافأة عن استيائهم من امتحان تحسين المستوى المادي الذي قدمته وزارة الأوقاف بهدف اختبار المتقدمين للحصول على بند التحسين، واصفين إياه بـ”الامتحان التعجيزي والصعب” كونه بحاجة لأساتذة وعلماء متخصصين في كل مادة.

وأكدوا أن الوزارة تسعى للانتقام من الخطباء كونهم طالبوا بالتعيين وقاموا بعدة وقفات احتجاجية وقدموا العديد من المذكرات لمجلس النواب ومجلس الوزراء وخلافه، وفي الوقت نفسه تظهر الوزارة أمام الساسة والرأي العام أنها تقوم بواجبها تجاه الخطباء وتقدم لهم اختبارات لتحسين أوضاعهم المالية، وهذا عكس الوضع الراهن، موضحين أن الوزارة غير راضية عن تعيين الخطباء وتحسين أوضاعهم المالية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وتستمر في عدائها رغم حاجة المساجد لنا وحقنا في التعيين.