بعد النشر في “الأهالي” وبالمستندات : “الأوقاف” تقرر وقف مدير إدارة عن العمل بتهمة الفساد

ردا لما نشرته جريدة الاهالي في أغسطس الماضي بعنوان، “استغلال شخصي لعمال المساجد.. فرض إتاوات.. الأهالي تكشف مخالفات مالية وإدارية بأوقاف الشرقية.. والوزارة تتجاهل”، قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتشكيل لجنة للتفتيش عن المخالفات الواردة في التقرير الصحفي، وقد ثبتت تلك المخالفات، وبناء عليه فقد قرر وقف عبد الستار الشبراوي محمد مفتش دعوة مكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أم عجرم بالشرقية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي.حيث رفعت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة مذكرة للوزير بالمخالفات والتجاوزات.

وتضمن التقرير الصحفي الذي انفردت به الأهالي مذكرة لعمال المساجد يتهمون فيها مدير إدارة قرية أم عجرم بمحافظة الشرقية عبد الستار الشبراوي بجمع أموال مقابل حصولهم على دفتر الأحوال من المخازن، وأكدت المذكرة التي حصلت الأهالي على نسخة منها: أن مدير الإدارة يفرض أتاوة 100 جنيه على جميع العاملين، وذلك يعد مخالفة لقرارات الوزارة، خاصة أن الدفتر يأتي من الوزارة دون مقابل، وأكدوا العمال أن مدير الإدارة يقوم باستغلال العمال بنقل مواد البناء من “رمل وطوب وأسمنت” في منزله ويعملون ليل ونهار دون وجه حق.

في الوقت نفسه فقد خالف وكيل الوزارة تعليمات الوزارة وقام بوضع 39 منهم 18 إمام في التفتيش والمتابعة بالمحافظة دون علم الوزارة، حيث أنهم تركوا مساجدهم وظلوا مقيمين في المديرية دون عمل، وأنهم ليس لهم خطوط سير علي أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن تعليمات الوزارة تنص أن وكيل الوزارة لابد وأن يعتمد الانتداب الداخلي من رئيس القطاع الديني، حيث يقول في جواب رسمي “أنه لحاجة العمل للشيخ بتيسير أعمال المذكور بالتكرم بالموافقة على تمكينه من العمل لحين دخوله الامتحان”، وأن يكون الجواب من القطاع الديني كالأتي: “لا مانع لمدة شهر مع عرض أمره على السيد وكيل أول الوزارة لرئيس قطاع المديريات لإدراج اسمه ضمن الامتحانات في أقرب لجنة”، وانه بناء على ذلك يتم وضع المنتدب في لجنة امتحان وإذا خاض الامتحان يتم انتدابه، وإذا رسب يظل في منصبه، ولكن ما حدث دون الرجوع للوزارة.

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