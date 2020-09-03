الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 840 ساعة

اتفقت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي اليوم الخميس على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع”840 ساعة” .

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي ضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيتم “تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام”، فضلا عن “تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة”.

كما شدد البيان على “حق الفلسطينيين في ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة”، ورفضهم “كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية”.

ودعت القيادة الفلسطينية الشعب للتصدي “بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدة على “إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ونؤكد على أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”.

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني إلى “البدء من الغد في إجراءات تشكيل اللجان المقترحة لتبدأ عملها فورا ولن أتدخل في عملها”.