التأمينات تتنازل عن ٩٠٪ من المبالغ الاضافية لصالح المواطن

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة و التي تصل إلي نسبة ٩٠٪ من قيمة المبالغ الاضافية علي الاشتراكات

و أوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ و الذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية علي مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد اصل الدين .

و أضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و ٥٠٪ فإذا ما تم سداد اصل الاشتراكات خلال الفترة من ١٧ اغسطس و حتي ١٥ اكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الاضافية المستحقة عليها .

و عن شريحة الاعفاءات الثانية و الثالثة قال عوض أنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ اكتوبر و حتي ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الاضافية بنسبة ٧٠٪ .

أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر و حتي ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪ ..كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020