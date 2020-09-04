بالإنفو جراف… الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتعيين اللواء أ.ح شريف سيف الدين، مستشاراً لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفاً، نصان جديدان، بجانب الموافقة على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب في المحافظات الأخرى.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية، بجانب الموافقة على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والاستفادة من المشروع، وكذلك الموافقة على إسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصري ومحافظة القاهرة، وكذا الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعاً لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، بجانب الموافقة على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة “نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة”، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء المنطقة الجنوبية “حي حلوان والمعصرة” لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضي، بقيمة 82 مليون جنيه، وأخيراً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان ناحية قرية “الديسمي”، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى لمتضرري السيول.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور محافظ الجيزة، ومدير أمن الجيزة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أُنشأت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، بجانب ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”، وأكد فيه سيادته على تطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يغلق هذه الصفحة تماماً وأنه لن يُسمح بأي مخالفة جديدة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، ومدير إدارة المساحة العسكرية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة القليوبية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، بجانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ومدير أمن مطروح، وكذلك اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها حالياً في محافظة الغربية، وذلك بحضور محافظ الغربية، ونائبه ومدير أمن الغربية، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية مثل التصدي لمخالفات البناء، ومقترحات تفعيل مبادرة “ما يغلاش عليك”، ومؤشرات الاقتصاد المصري، وكذا اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور وزراء القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، فضلاً عن اجتماع لبحث عدد من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان، التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‎وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة. وأخيراً اجتماع لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر “روفيجي” بتنزانيا، والذي ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدي إليكتريك، وحضر الاجتماع وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء سيادته كلمة خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كشف فيها سيادته أن هناك 1.4 تريليون جنيه تم ضخها خلال السنوات الست الماضية في قطاعات البترول ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والطرق الداخلية بالمحافظات، مؤكداً أن الدولة تفتتح عدة مشروعات هامة تمثل نموذجاً لما يتم إنجازه في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة سيادته مع وزير النقل للخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، “سكك حديد صعيد مصر”، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديداً لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك

كما شملت الأنشطة أيضاً استعراض السيد رئيس مجلس الوزراء تقرير بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة “موديز” العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة إلى امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف استعراض نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة فى عدد من محافظات الصعيد، شملت: قنا، سوهاج، والأقصر، وأسيوط..

https://www.facebook.com/groups/1646243028929463/?multi_permalinks=2664026767151079¬if_id=1599168321427690¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif