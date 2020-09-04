ضبط مصنع تجميع زيوت محركات سيارات مغشوشة ومحل بيع فلاتر مياه مجهولة المصدر

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على 41 ألف لتر من زيوت محركات السيارات محظور تداولها داخل مصنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول، عن مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتجميع زيوت محركات السيارات السابق استخدامها وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للاستخدام ما يحدث أضرار بالغة على محركات. تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 41200 لتر من زيوت محركات السيارات خاصةً الحديثة، والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها حفاظًا على البيئة والصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات كما أسفرت حملات مديرية التموين وفريق العمل التابع لها على محلات بيع فلاتر المياه ومستلزماتها عن ضبط محل لبيع فلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 175 شمعة فلتر مياه و19 اتوماتيك موتور مياه و40 فلتر حنفية، كما تم ضبط محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 30 شمعة فلتر مياه بيضاء و16 شمعة فلتر مياه سلك. و ضبطت الحملة ايضا محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم مصادرة 80 شمعة فلتر و127 شمعة فلتر مياه بيضاء و18 شمعة فلتر سلك.