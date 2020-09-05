صرف 563 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 515 عاملا بـ”فستيا”

وافق محمد سعفان وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال علي صرف 563 ألف جنيه من الصندوق بالوزارة لـ 515 عاملا بشركة فستيا للملابس الجاهزة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسة وزير القوي العاملة وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .

وأصدر الوزير توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد ، لصرف هذه المبالغ للعاملين فورا وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوي العاملة وصراف المديرية، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء العاملين مواجهة متطلبات المعيشة نتيجة تعثر الشركة في صرف أجورهم بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف الإنتاج بالشركة.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وكان مدير المديرية قد قام على رأس وفد من المديرية بالانتقال إلى مقر الشركة لتسهيل عملية الصرف وتذليل أية عقبات قد تواجه هذه العملية حرصا على سرعة صرف المستحقات للعاملين، وكان في استقبالهم أسامة عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وحنان خالد مدير عام الشركة، وأحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وتولي عملية الصرف محمد عبد العزيز ثابت مسؤول الخزينة بالمديرية، ومحمد عبد اللطيف، ورأفت إبراهيم فخري .