منى العاصي
أبداعات

“أخوة اللحم” لـ”منى العاصي”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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أخوة اللحم
مني العاصي

لو أن لي ظنّاً بعشر أصابع
يتبع أثر أمي على سرّتي
لتصدق نايا أن لي أمّا
نسيت حليبها ناشفا على رداء الحنين .
لو أنّ من الخطايا عشر جدائل
أحلّها لرجل
ينهض من وتر فالت
وأحب النشاز
لو أن ضياءيبشر المفجوعات
برحيل قلوبهن : انتظرن
لو ان لي من الغرق عشر عظام
وقشّا لخديعة النجاة
لسألت الله أن يهبني خفّة الشكّ
ومحنة الماء في تكراره.

جريدة الأهالي
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