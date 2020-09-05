“أخوة اللحم” لـ”منى العاصي”
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أخوة اللحم
مني العاصي
لو أن لي ظنّاً بعشر أصابع
يتبع أثر أمي على سرّتي
لتصدق نايا أن لي أمّا
نسيت حليبها ناشفا على رداء الحنين .
لو أنّ من الخطايا عشر جدائل
أحلّها لرجل
ينهض من وتر فالت
وأحب النشاز
لو أن ضياءيبشر المفجوعات
برحيل قلوبهن : انتظرن
لو ان لي من الغرق عشر عظام
وقشّا لخديعة النجاة
لسألت الله أن يهبني خفّة الشكّ
ومحنة الماء في تكراره.