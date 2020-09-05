“أخوة اللحم” لـ”منى العاصي”

أخوة اللحم

مني العاصي

لو أن لي ظنّاً بعشر أصابع

يتبع أثر أمي على سرّتي

لتصدق نايا أن لي أمّا

نسيت حليبها ناشفا على رداء الحنين .

لو أنّ من الخطايا عشر جدائل

أحلّها لرجل

ينهض من وتر فالت

وأحب النشاز

لو أن ضياءيبشر المفجوعات

برحيل قلوبهن : انتظرن

لو ان لي من الغرق عشر عظام

وقشّا لخديعة النجاة

لسألت الله أن يهبني خفّة الشكّ

ومحنة الماء في تكراره.