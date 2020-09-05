استمرار حملات الإزالة للمباني المخالفة بالقاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال ازالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 شارع الكابلات بالأميرية كان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح .

وأكد محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ ال٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة ، مؤكدا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح .

وأكد محافظ القاهرة أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .