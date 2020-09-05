ضبط مصنع حلويات ومياه غازية فاسدة فى الاسكندرية 

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بالتحفظ على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. كانت شرطة التموين والتجارة الداخليةقد تلقت بلاغا يفيد ورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والمياه الغازية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وبمداهمة المصنع ألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1.800 طن شيكولاتة خام، 400 كيلو جرام فول سودانى “مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و2880 قطعة شيكولاتة بالسودانى والحليب، و2900 عبوة مياه غازية “منتج نهائى” غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.