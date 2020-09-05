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ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية تقدر قيمتهم المالية بـ 12 مليون جنيه

كتب جريدة الأهالي
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كتب عادل شحتينو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (عدد 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى . تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه

جريدة الأهالي
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