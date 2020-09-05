مصر ترسل مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة في احتواء انتشار جائحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر قامت بإرسال مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة في احتواء انتشار جائحة كورونا في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4مليون دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة “كورونا”.

وكلف وزير الخارجية سامح شكري في هذا الصدد، السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة أفريقية.

يأتي ذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -19 التابع للاتحاد الافريقي.

وأضافت الوزارة – في بيان اليوم السبت – أنه تم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول أفريقية؛ وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت السفيرة سها جندي، في هذا الإطار بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم 5 سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.