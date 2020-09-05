بتوجيهات من الرئيس:  مصر ترسل مساعدات طبية ومواد تطهير لدولة العراق لمواجهة أزمة إنتشار فيروس كورونا …

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا ، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير والتى ستساهم فى تخفيف العبء عن دولة العراق ، تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات .

حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدولة العراق ، حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق .

وأكد الدكتور / أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق بمصر على مدى أهمية تلك المساعدات فى مساهمة قطاع الصحة العراقى فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا مشيداً بالجهود والمساعى المصرية فى مساندة الدول العربية والأفريقية مقدماً الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعباً .

ومن جانبهم أعرب الجانب العراقى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .