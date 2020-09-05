مصر بالمجموعة السابعة مع السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية في مونديال اليد

مصر بجوار السويد والتشيك واحدي فرق امريكا الجنوبية في بطولة العالم لليد – مصر 2021 ،الذي تنظمه مصر في الفترة من 13-31 يناير المقبل ، بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الاتحادين المصري والدولي لليد .

أوضح باتريك كلاوش شروب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد ، تفاصيل إجراء القرعة والذي يعتمد نظام علي تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائي وأخيراً المباراة النهائية .

وطبقاً للنظام المتبع دولياً في لعبة اليد أن تختار البلد المضيف مجموعتها وطبقاً لاختيارات روبرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني وقعت مصر في المجموعة السابعة بجوار السويد والتشيك وفريق من امريكا الجنوبية وتتقابل في الدور الذي يليه مع المجموعة الثامنة التي تضم سلوفينيا وكوريا الجنوبية وروسيا و بيلاروسيا

قام بسحب القرعة نجوم منتخب اليد أحمد الأحمر و عبد الرحمن حميد و حسن قداح وعلي زين ، ووقع الاختيار على الثلاثي نظراً لان الاحمر قائد المنتخب و حميد حاصل على لقب إفضل حارس فى العالم فى مونديال الناشئين العام الماضي بمقدونيا و حسن قداح هداف المونديال وعلي زين المحترف بفريق الشارقة الإماراتي .

وجاءت المجموعة الأولي المانيا واوراجوي وكاب فيردي و المجر ، والمجموعات الثانية إسبانيا والبرازيل بولندا وتونس ، بينما الثالثة ضمت اليونان وقطر واليابان وانجولا ، والرابعة الدنمارك والكونغو والبحرين والأرجنتين ، النرويج وفرنسا وأستراليا واحدي فرق امريكا الشمالية .

وضمت المجموعة السادسة البرتغال وايسلندا والجزائر والمغرب ، والسابعة مجموعة مصر بجوار السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية ، والأخيرة ضمت سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية .