%8,6انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يونيه 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم ان قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.30 مليــار دولار خـــلال شهر يونيه 2020 مقابل 3.61 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 8.6 ٪

فقد إنخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9 ٪حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه2020مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (فواكه طازجة 10.5٪، ملابس جاهزة 2.5 ٪، البترول الخام46.3 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 10.4 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 ٪، منتجات البان بنسبة 29.3 ٪ ، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 ٪ ).

الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3 ٪ حيث بلغت 5.56 مليار دولار خـلال شهر يونيه2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(لدائن بأشكلها الأولية بنسبة 1.6 ٪ ،ذرة بنسبة 2.9٪، البترول الخام بنسبة 24.5 ٪، قمح بنـسبة 5.3 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (أدوية ومحضرات صيدلية 18.8 ٪ ،مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8 ٪، فول صويا بنـسبة 118.9 ٪ ).