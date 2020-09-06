الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس /الأحد/ نهارا – شبورة مائية صباحا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا – شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة – طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا – معتدل على القاهرة والوجة البحري – لطيف على السواحل الشمالية – لطيف على شمال الصعيد – معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب #سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر – أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد – شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة .

وبالنسبة لحالة #البحر_المتوسط تكون : معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة #البحر_الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية .