“الداخلية”: مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالشرقية

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تواجد عنصرين شديدي الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوي) بدائرة قسم ثان العاشر من مضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي حال شروعهما في استقلال إحدى السيارات يستخدمانها في نشاطهما الآثم..ولدى استشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مقتلهما، وتم العثور بجوارهما على 3 بنادق آلية – 3 خزائن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي )، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة.. واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادي أم قمر وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن.