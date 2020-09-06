تلقاها مكتب التمثيل العمالي ببيروت.. وزير العمل تلغي “نظام الكفالة” بلبنان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس

“كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى إعلان مهم من وزيرة العمل بشأن “نظام الكفالة.

وكشفت الملحق العمالي عن أن وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين كتبت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، أنها “أصدرت عقد العمل الموحَّد، الذي يلغي نظام الكفالة ويكرّس حقوق العمال والعاملات المنزليين المهاجرين”.

وأضافت يمّين، أنها “أنهت مشروع إخضاع الخدمة المنزلية لقانون العمل، كي تنال هذه الفئة كل حقوقها التعاقدية وتستفيد من أوسع حماية إجتماعية”.