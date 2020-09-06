” اسرتى العربية” تناقش قضية ” اطفال بلا مأوى” اليوم

تدور حلقة برنامج ” اسرتى العربية”، على هواء صوت العرب، اليوم، حول اطفال الشوارع واطفال بلا مأوى، وذلك من خلال لقاء مع حاتم قطب ،عضو اللجنة العامة لحماية الأطفال بمحافظه أسيوط حول حماية الأطفال من وضعيه فى الشارع وأطفال بلا مأوى وكيفية حماية الأطفال من التهرب من التعليم ، ولقاء اخر مع محمد الهلالي، مسئول الجودة بوزارة الصحة حول دور الإعلام فى تنظيم الأسرة وتغيير الثقافة للأسرة وألام للحفاظ علىيها من الإنجاب المتكرر، البرنامج من اعداد وتقديم احمد شريف.