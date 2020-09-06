خبيربالامم المتحدة يكشف الأطراف الحقيقية وراء استمرار فشل مفاوضات سد النهضة

يتعقد ملف سد النهضة يوماً بعد يوم دون وجود أفق لحل قريب يرضي أطراف النزاع، خاصة بعد اعلان الولايات المتحدة ، مؤخرا ، وبشكل رسمى تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا البدء بملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وعلى جانب اخر ، تجرى واشنطن مباحثات حثيثة مع الحكومات الثلاث بهدف تسهيل وصولها إلى اتّفاق عادل ومنصف يحقق توازناً بين “مصالحها”، كما شدد الولايات على ان الإدارة الأمريكية لن تتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة أمامها” للضغط” على الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.

فيما يرى الخبراء ان حل الأزمة ليس فقط في المفاوضات وإنما في يد القوى الدولية تحديدا السعودية والإمارات والكويت التي يُمكنها الضغط على إثيوبيا وتقديم حوافز اقتصادية لها بهدف حلحلة موقفها “المتعنت”، أما الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا فلا يعول عليه كثيرا، إذ أن موقفه متحيز لإثيوبيا، كما أن أغلـب دول حوض النيل تقف إلى جانب إثيوبيا، إما بتأييد بناء السد أوالحياد مع عدم الممانعة في إنشائه، بما في ذلك إريتريا التى انتقلت من دعم مصـر إلى مربع الحياد بتوقيع اتفاق مصالحة مع إثيوبيا في يوليو ٢٠١٨ .

ويرى خبير موارد المياة بالامم المتحدة، دكتور احمد فوزى دياب، ان الولايات المتحدة من مصلحتها دعم إثيوبيا، ” فإثيوبيا شريك لواشنطن لمواجهة الإرهاب في شرق أفريقيا، وموازنة استثمارات الصين فيها وفي القرن الأفريقي”، الأمر الذي جعل قرار وقف المساعدات ” مؤقتا” ، بينما مع هذا الموقف قدمت إسرائيل القروض والخبرات الهندسية لإثيوبيا، فضلا عن مشـاركة إحـدى الشـركات الإسرائيلية في توزيع الكهرباء التى سينتجها السد، كذلك أشارت التقارير إلى أن اسرائيل قدمت صواريخ دفاع جوي لإثيوبيا لحماية السد، وهو ما نفته اسرائيل لاحقا لكنه أمر غير مستبعد”، مشيرا الى أن تعثر الوضع يحقق مكسبا كبيرا لإسرائيل، يتمثل في خلق “عدو جديد” لمصر يستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، مما يُفرغ اسرائيل لمواجهة “التموضع الإيراني” بسوريا، وحزب الله في لبنان، بالإضافة لمواجهة أثار تفشي فيروس كورونا الذي أنهك اقتصادها ورفع نسبة البطالة لـ21%، أما الهدف الأكبر، بحسب المحلل السياسي المصري، قد يكون الضغط على القاهرة لتبيع إثيوبيا لاسرائيل المياه عبر مصر، بينما تبدو تركيا ليست بعيدة أيضا عن الأزمة فهي تنظر لإثيوبيا، باعتبارها السوق الأكبر فـي القرن الأفريقي لاستيعاب منتجاتها إذ تتركز نصف استثمارات أنقرة في القرن الأفريقي في إثيوبيا، كذلك وفي ظل “العداء التركي للنظـام المصـري”، زودت تركيا إثيوبيـا بـالخبرات التقنيـة والتفاوضـية للضغط على مصر، وتعزيز نفوذها بالمنطقة، فهى تريد إعاده اقتسام حقول غاز المتوسط، والحصول علي موطىء قدم في ليبيا، فإلهاء الدول العربية والأفريقية وعلى رأسها مصر أمر مطلوب.