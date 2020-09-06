محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية “الصفا” بتكلفة 180 مليون جنيه  

كتب سويفى رشدى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية “الصفا” التابعة لمركز أسيوط والذى يجرى تنفيذه بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة 18 ألف م3/يوم تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للاسراع في نهو المشروع وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد …رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة المعالجة الرئيسية بمشروع صرف صحي بني غالب وتفقد أحواض الحمأة والأعمال الجاري تنفيذها واستمع إلى شرح من المهندس ناجح لمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم المدينة الصناعية بمنطقة بني غالب “الصفا” بالكامل بطاقة قدرها 18 ألف م3/يوم ويتكون من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل.

وأكد المحافظ – خلال الجولة – على أهمية مشروعات المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 6 مناطق تابعة للمحافظة منها 5 مناطق بها أنشطة صناعية واستثمارية متنوعة ومنطقة تحت الإنشاء لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروع وتشغيله لخدمة المدينة الصناعية وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقة معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيرًا إلى عقده العديد من اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع في تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات