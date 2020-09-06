جامعة أسيوط تُعلن عن تشغيل مكتبات الكليات بثلث طاقاتها الاستيعابية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

كتب سويفى رشدى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما تملكه كلية الآداب من مكتبات تًعد من أكبر مكتبات الجامعة تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات اللغوية العريقة ذات الصلة بطبيعة الدراسة بالكلية في العلوم الإنسانية المختلفة .

جاء ذلك خلال زيارة منه إلى كلية الآداب وتفقده لمكتباتها المختلفة وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب والسادة وكلاء الكلية وأساتذتها بمختلف الأقسام .

ودعا رئيس الجامعة المنتسبين إلى الجامعة للاستفادة بما توفره الجامعة من صروح ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات وذلك إيماناً منها بمسئولياتها في توفير الإمكانيات اللازمة لإثراء الحركة التنورية والعلمية ، وكذلك تشجيع الأفراد على القراءة فى مختلف مناحي المجالات الأدبية والثقافية والتعرف على الحضارات الأخرى .

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي أنه وفق الخطة الاحترازية التي وضعتها الجامعة فى مختلف القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا فإن تم تعميم التوجيهات الموحدة على مختلف الجامعات بضرورة الالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم داخل مكتبات وعامل كليات الجامعة ، واقتصار دخول المترددين فقط على ثلث العدد الإجمالي للمكان مع ترك مسافات آمنة ومتباعدة بين الأفراد وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وأشار الدكتور أحمد صابر أن كلية الآداب تضم 3 مكتبات المكتبة الرئيسية والتي تخدم طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية والتي تضم أكثر من 40 ألف كتاب من أشهر وأهم الكتب في مختلف المجالات المختصة ، وتستقبل 50 ألف طالب سنوياً ، إلى جانب مكتبة اللغة ومكتبة أخرى للدوريات العلمية لخدمة أقسام الكلية المختلفة .