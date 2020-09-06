البيئة: دورات تدريبية حول الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل انتشار كورونا

نظمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها سلسلة من الدورات التدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول “الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل انتشار فيروس كورونا( كوفيد 19 المستجد)، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، وذلك للعاملين بمنظومة المخلفات بكافة الفروع الإقليمية ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ/الغربية/أسيوط/قنا) إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية وعمال النظافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في إطار إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خطة الوزارة للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، والسياحة.