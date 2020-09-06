هونر تطلق “لاب توب” وهاتفى 9A و 9C داخل السوق المصرى

أطلقت شركة هونر داخل السوق المصرى مساء أمس ثلاثة منتجات مختلفة وهم جهاز كمبيوتر شخصى وهاتفين محمول، حيث أطلقت لأول مرة منتجا جديدا من فئة أجهزة الكمبيوتر الشخصية “اللاب توب”، والذى يلبى احتياجات الشباب من حيث الامكانيات الهائلة التى يتمتع بها مقابل فئته السعرية حيث ينطلق بسعر 13499 جنيها، مقارنة بالأجهزة الرائدة التى يتعدى سعرها الـ 30 ألف جنيه وتقدم نفس الإمكانيات.

ينطلق “اللاب توب HONOR MagicBook 14 بتصميم مميز وخفة وزن تجعله الأسهل أثناء التنقل، كما يعد الاختيار الأمثل للطلاب الذين يحتاجون إلى كمبيوتر محمول رفيع مع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات. كما أنه مدعوم ببطارية ضخمة ذات كثافة طاقة عالية تبلغ 56 وات فى الساعة. كما ينطلق بشاحن مدمج من النوع C لإمكانية الشحن السريع 65 واط، وهو ما يلبى احتياجات الشباب الذين يبحثون عن جهاز ذكى للعمل والدراسة والترفيه.

يتميز HONOR MagicBook 14 بهيكل بسيط من الألومنيوم مقابل الحواف الزرقاء المشطوفة المذهلة المصممة حديثًا، كما يحتوى على شاشة عرض FullView فائق السرعة ورسومات، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال الذكى بين هواتف HONOR الذكية والكمبيوتر المحمول.

وتدرك شركة هونر أن الخصوصية لا تقل أهمية عن التصميم والأداء على الكمبيوتر المحمول، ولذلك أطلقت الجهاز مزودًا بكاميرا ويب منبثقة مخفية بشكل سرى تحت زر الكاميرا على لوحة المفاتيح، ليتمكن المستخدمين ببساطة النقر على زر الكاميرا على لوحة المفاتيح لجعل كاميرا الويب تنبثق عندما يحتاجون إليها، وهو ما يعد بمثابة خصوصية فريدة تحمى من الاختراق عن بُعد واختلاس النظر، وذلك بالإضافة إلى احتوائه على زر الطاقة ببصمة الإصبع للوصول الفورى من بدء التشغيل إلى سطح المكتب مباشرة لتجربة تسجيل دخول أكثر أمانًا وبدون مجهود.

أما بالنسبة لهواتف هونر الذكية، فقد أطلقت الشركة أيضا خلال حفلها الذى أقيم مساء أمس من خلال الإنترنت اثنان من أهم هواتفها الذكية وهما Honor9A و Honor 9C اللذان ينطلقا داخل السوق المصرى أيضا بعد آخر هواتفها الذى حقق نجاحا وانتشارا كبيرا honor 9 x lite.

وينطلق هاتف هونر 9A بمزايا عديدة أبرزها كاميرا ثلاثية تدعم خاصيه الذكاء الاصطناعى وذاكرة 64 GB سعة تخزين وبطارية عملاقه بقدرة 5000 مللى أمبير، كما أطلقت هاتف 9C بشاشة العرض الكاملة 6.39 بوصة وكاميرا 48 MP كاميرا ثلاثية، 4 جيجا رام وذاكرة 128 جيجا.

وقدمت هونر لعملاءها ميزة مهمة جدا من خلال الهاتفين وهى nfc وتستخدم هذه التقنية فى الدفع التلامسى الذى تم تطبيقه من خلال العديد من البنوك، وكذلك شحن عداد الكهرباء.

ومن المنتظر أن يتم التوسع فى استخدام هذه التقنية فى العديد من المجالات لتقليل استخدام العملات الورقية.