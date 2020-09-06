رئيس بعثة جامعة الدول العربية يلتقي مجدداً برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أجرى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري مقابلةً مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء مواصلة البعثة لمهمتها بمتابعة مجريات جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 8 و9 سبتمبر 2020. وقد شكَل هذا اللقاء مناسبةً للاطلاع على الترتيبات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية المشرفة حصرياً على كافة الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، علماً بان هذا الاقتراع سيجري في 14 محافظة للتنافس على 26 مقعداً على أساس النظام الفردي. استعرض السفير خطابي خطة انتشار البعثة في بعض محافظات جولة الإعادة للقيام بأعمال رصد ومشاهدة وملاحظة الاقتراع والعد والفرز طبقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تحدد حقوق وواجبات بعثة المتابعة. وبهذه المناسبة، أعرب السفير عن خالص الشكر للتسهيلات المقدمة لفريق الجامعة لأداء مهمته في أحسن الظروف خلال الجولة السابقة، والتي شملت متابعة الانتخابات في خمس محافظات مصرية تم خلالها تفقد 367 لجنة اقتراع والتواجد في 175 مركز اقتراع. ومن جهته، أشاد المستشار لاشين إبراهيم بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية خلال كافة الاستحقاقات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وفي نطاق احترام محددات السيادة الوطنية والأنظمة القانونية.