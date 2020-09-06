معرض للصناعات الحرفية بشبين الكوم الاسبوع القادم

كتب عادل شحتينو

عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة المشكلات التي تواجه الصناع وإمكانية وضع الحلول المناسبة لهم بهدف الإرتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة ، بحضور مديري مديريات التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية ، ومديري إدارات الصناعات الحرفية والتعاون الدولي وتنمية القرية بالديوان العام . حيث إستمع السكرتير العام لأصحاب الحرف والمشاكل التي تعوق أعمالهم من حيث التمويل أو التسويق أو الحصول علي المواد الخام وغيرها من المعوقات ، بالاضافة إلي مناقشة إمكانية توفير معرض دائم أو موسمي للصناعات التراثية داخل مدينة شبين الكوم ، وخلال المناقشة أكد أصحاب الحرف حرصهم وإهتمامهم بالمشاركة بمنتجاتهم بمعرض تراثنا في أكتوبر 2020 القادم وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات من أجل دعم الصناع وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً مما يشجعهم علي التوسع وزيادة الإنتاج. وإنتهي الاجتماع بعدة توصيات من أهمها إنشاء معرض موسمي للصناعات الحرفية بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة الاسبوع القادم ، إعداد دراسة بشأن تخصيص أو إنشاء كيان للصناعات التراثية والحرفية بالمنوفية ومركز تدريب يهدف إلي تقديم الدعم الفني والمعلومات للحرفين بالإضافة إلي التأهيل والتطوير وتحسين قدراتهم للحد من إندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية ، ضرورة توفير جناح أخر جديد لمحافظة المنوفية بمعرض تراثنا بالاضافة الي جناح العام الماضي والذي أقيم علي مساحة 1000 متر مربع لعرض كافة أنواع المنتجات والمنسوجات ، بإعتبار أن محافظ المنوفية من أكثر المحافظات تميزاً عن باقي المحافظات لما تشتهر بها بصناعة أفخر أنواع المنتجات والمنسجات اليدوية وتصديره إلي العديد من الدول الأوربية ومنها الصدف ، الفخار ، السجاد اليدوي ، سيرما ، أرابيسك ، بامبو ، الجريد ، الكليم اليدوي وغيرها من المنتجات النحاسية والزجاجية والتطريز والمفروشات.