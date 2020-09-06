شوبير يؤكد ثقته في القضاء المصري بعد الادلاء بأقواله في النيابة ضد لاعب الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتحب مصر السابق، ثقته في نزاهة القضاء المصري، وذلك في اول تصريحاته بعد الإدلاء بأقواله اليوم ضد لاعب الكرة السابق أسامة حسن.

وقال “شوبير” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكرة السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل .. ثقتي لا حدود لها في القضاء المصري”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، قد تقدم بشكوى للنائب العام، ضد أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بسبب ظهوره في فيديو “عاريا” عبر قناته على يوتيوب، مما يعد تعديا على ثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما ذكر “شوبير” في الشكوى، أن أسامة حسن، تعمد توجيه السب والاتهامات إلى عدد من الشخصيات الرياضية دون أي دلائل أو أي إثباتات.

وطالب “شوبير” في شكواه، بالتحقيق مع أسامة حسن، واتخاذ كافة الإجراءات تجاهه بشأن ظهوره عاريًا، وتوجيه الاتهامات بدون أي وجه حق لشخصيات عامة.

وعلق شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: “المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاض عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذي حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه”.