أبو الغيط يستقبل وزير خارجية مالطا

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد ظهر اليوم الأحد السيد ايفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين.

وحرص الوزير المالطي على أن يعرب من ناحيته عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

وأضاف المصدر أن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر أن أبو الغيط تداول مع الوزير المالطي حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.