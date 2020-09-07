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ضبط مستريحه الغربية استولت على 7 ملايين من المواطنين بزعم الاستثمار

كتب شيماء محسن
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 تمكنت مباحث الاموال العامة ، من ضبط ربة منزل ، مقيمة بمحافظة الغربية؛ لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح . واشارت التحريات الحصول من 7 أشخاص على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى 7 ملايين جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
شيماء محسن
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