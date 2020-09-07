ضبط مستريحه الغربية استولت على 7 ملايين من المواطنين بزعم الاستثمار

تمكنت مباحث الاموال العامة ، من ضبط ربة منزل ، مقيمة بمحافظة الغربية؛ لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح . واشارت التحريات الحصول من 7 أشخاص على مبالغ مالية مختلفة بجملة مبلغ حوالى 7 ملايين جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.